Ik zat niet op Aziatische hoornaars te wachten, al waren ze ongevaarlijk

Maar dit donker vliegend ding leek groter dan die twee. Was het een onbekend object uit de ruimte, dat toevallig door de dampkring gedrongen was? Misschien dat hij daarom een poging waagde, dat hij graag in dampkringen vertoefde. Of was het een monsterwesp? Die waren inderdaad twee keer zo groot als gewone wespen en overgekomen uit Azië. Wat daar de laatste tijd vandaan kwam was steeds minder goed nieuws en wat daar bleef was ook minder goed nieuws, dat hoefde je maar aan iemand uit een heropvoedingskamp te vragen.