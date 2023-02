Ik zou het een hele geruststellende gedachte vinden als ik ergens een pil in een kluis zou hebben liggen

Column Mooi dat nachttrei­nen weer terug zijn, ook in de vakantie­plan­nen van jongeren

Ooit was de trein hét vervoersmiddel van de rijken. In luxe coupés met restaurants en slaapcomfort reden ze door Europa, zelfs tot in Azië. Agatha Christie schreef er een beroemde detective over, die mooi de sfeer typeert van de aristocratie in zo’n trein.