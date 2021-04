Imperfectie hoort bij de mens; corona confronteert genadeloos met grenzen en beperkingen

INGEZONDEN OPINIEVALKENSWAARD - In de ogenschijnlijk maakbare samenleving waarin wij leven, is het min of meer logisch en vanzelfsprekend dat je gelukkig bent. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt van je verwacht (en meestal vind je dat zelf ook) dat je dat ‘probleem’ snel aanpakt en vooral snel oplost.

Zeker in de huidige onbestemde tijd lopen we dagelijks tegen de onmogelijkheid van deze zelf opgelegde verwachting aan. Overigens lag de lat ook al ver vóór corona zo hoog, de pandemie confronteert ons nog maar eens genadeloos met de grenzen en beperkingen van die maakbaarheid.

Succes en vooruitgang zijn voor velen de norm. Steeds meer tijd en energie steken we in het bereiken van nog meer, nog hoger, nog intensiever, nog verder. Meestal zonder dat er een bewuste keuze aan vooraf gaat en zonder dat we luisteren naar de signalen van ons lichaam lijkt maakbaarheid een gegeven, als iets vanzelfsprekends waar we ‘gewoon’ vanuit gaan.

Tegenslag en lijden

Er is daardoor weinig ruimte voor tegenslag en lijden. Verdriet, onzekerheid en twijfel worden vooral gezien als ‘stoorzenders’ in onze behoefte aan afstemming op persoonlijk geluk. De maakbare samenleving ziet onze emoties en gevoelens steeds meer als een probleem dat aangepakt/opgelost moet worden. Min of meer zoals we ook omgaan met technische uitdagingen: probleemdefinitie, diagnose, oplossingsmogelijkheden, uitvoering, implementatie en evaluatie.

Het is echter niet realistisch om te verwachten dat alles wat je doet bevredigend is en een hoogtepunt op zichzelf. Een simpel optreden van je favoriete zanger kan tegenvallen ondanks dat het kaartje tachtig euro heeft gekost, maar geef je dat toe? Het etentje met vrienden is niet altijd even gezellig en onderhoudend, maar mag dat? De winterzonvakantie waar je zo naar uit hebt gekeken kan koud en nat uitvallen, maar kun je daarmee omgaan?

Quote Je bent niet ziek, zwak of gestoord als je er niet in slaagt om aan de schijnbaar ongeschre­ven norm van voortduren­de euforie te voldoen Hans van Dijk

Dat geldt evenzo voor tegenslag op je werk, lastige momenten in je relatie, vriendschappen die verwateren en kinderen die andere keuzes maken dan jij had gehoopt. De imperfectie is een gegeven, een feit, en hoort gewoon bij het mens-zijn. Je bent niet ziek, zwak of gestoord als je er niet in slaagt om aan de schijnbaar ongeschreven norm van voortdurende euforie te voldoen.

Het lijkt erop dat we in onze wereld weer moeten gaan leren dat tegenslag en ongeluk werkelijk bij het leven horen. Om dat te kunnen accepteren heb je vooral géén pilletje nodig, daar hoef je in beginsel niet voor naar de dokter en ook een coach of therapeut hoef je niet te raadplegen.

De hang naar perfectie komt voort uit een diep verlangen dat we als mens hebben om alles te controleren en te beheersen. De voortschrijdende inzichten vanuit de wetenschap, vertaald naar geavanceerde toepassingen in de meest uiteenlopende onderdelen van de samenleving, dragen daar in belangrijke mate aan bij.

Gevoelens en emoties

Dat gevoelens en emoties er gewoon bij horen, is steeds minder vanzelfsprekend. Het lijkt wel alsof nog maar weinigen in de gaten hebben dat het vooral je lichaam en geest zijn die op dat moment aandacht vragen. Met andere woorden, deze gevoelens onderdrukken, negeren of ontkennen betekent dus feitelijk dat je niet wilt luisteren naar de signalen van je lichaam.

Ons menszijn maakt dat we ervoor kunnen kiezen om de signalen die ons lichaam geeft eenvoudig weg te negeren. Het lijkt erop dat wij met ons fantastische brein dus in staat zijn om zelf ons persoonlijk welzijn onderuit te halen. Het is immers hetzelfde brein dat enerzijds roept om je gevoelens serieus te nemen, en dat anderzijds beslist om zo snel mogelijk van deze gevoelens af te willen zijn door middel van allerlei ‘ingrepen’. Anders gezegd: de ingreep die werkelijk nodig is, namelijk de signalen serieus nemen, leggen we met datzelfde brein naast ons neer. Wie is hier nu eigenlijk in control?

Hans van Dijk uit Valkenswaard is personal coach bij Van Heteren en Partners.