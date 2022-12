In Armagh waren de kelen te weinig doorgesmeerd met whiskey

Column Een C-diploma, maakt dat in een koud kanaal écht het verschil?

Ik had er vanaf kunnen zijn. Het wekelijkse tripje naar een omgeving vol chloor en een divers palet aan voet- en andere schimmels. Onze jongste heeft sinds vorige week namelijk zwemdiploma B op zak en dat had best kunnen volstaan. Vond de zevenjarige zelf ook, klaar als hij was met saaie baantjes trekken en omkleden in een gezamenlijke kleedkamer.

27 december