In de kern zijn wij allemaal ramptoeristen

Column Wat moest je in Dubai?

15 juli Op onze website zag ik dat in Dubai het diepste zwembad van de wereld is gebouwd: 60 meter kun je in het blauwe water naar beneden snorkelen. Blijkbaar had Polen het oude record, maar misschien zitten er daarom zoveel Polen hier, want diep zwemmen is maar voor weinigen weggelegd, of je moet met een betonblok gedumpt willen worden en dat zien maar weinigen zitten, ook Polen niet.