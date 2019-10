In de verte zag ik tussen de bonenstaken een totaal uit de toon vallend Jerommeke naderen

Column Verschrik­ke­lij­ke man - maar wel een van de beste drummers ooit

11 oktober Het was een verschrikkelijke man. Zoop, spoot en slikte jarenlang alles wat hij maar kon krijgen. Was vreselijk opvliegend, agressief zelfs; mepte zonder enige aanleiding en met genoegen mensen op hun neus; of het nu de iets te enthousiaste documentairemaker Jay Bulger was of zelfs medebandlid Jack Bruce: boem, bloed, auw. En weer was het ruzie, zo eentje die alles verziekt…