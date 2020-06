In een file schuifelde de massa langs de hortensia’s, alle richtlijnen vergeten

Seks­werkers trekken het niet meer

14 juni Er moet me iets van het hart. Iets wat me al sinds het begin van de coronacrisis dwarszit. En dat is het wedstrijdje verplassen voor gedupeerden. Verschillende beroepsgroepen buitelen al maanden over elkaar heen om te roepen dat hún bedrijfstak het hardst getroffen is van alle bedrijfstakken.