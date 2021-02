In een tijd dat sportscholen nog dicht zijn, was er toch een superkrachtcentrum in Oostende open

Dat heeft met twee dingen te maken: veldrijden is de Vlaamse volkssport nummer één en de nu al klassieke tweestrijd tussen Mathieu van der Poel en de Vlaamse held Wout van Aert, twee renners uniek in hun soort, omdat ze krachten kunnen ontwikkelen die onvergelijkbaar zijn in het hedendaagse wielrennen, zowel in het veld als op de weg.