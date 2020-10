In Gods handen

Column Van mij mag die hele partij opgedoekt worden

17 oktober Er is gerommel en gedoe binnen Forum voor Democratie. Niks nieuws, want dat was er eigenlijk altijd al, maar nu zijn de pijlen gericht op de grote voorganger zelf. Is Thierry Baudet wel de juiste leider van de partij? Dat vraag ík me niet af, maar de mensen die dicht bij hem staan. Van mij mag die hele partij opgedoekt worden. Dat lijkt me het allerbeste.