In het jaar van de zombie wist ik niet eens wanneer het carnaval was, omdat het zo’n onwezenlijke tijden waren, waar geen kalender rekening mee hield. De afgelopen week had ik vaker dik ingepakte mensen gezien met sjaaltjes in de carnavalskleuren van de stad. Die kleuren staken nog vreemder en feller af door het witte, winterse sneeuwtapijt, dat ons land even net zo in de greep hield als de pandemie, met dat verschil dat die niet zou smelten in de zon.