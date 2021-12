In joggingbroek de lockdown gelaten aanvaarden

INGEZONDEN OPINIE Vakbonden moeten solidari­teit terug op de werkvloer brengen om vergrij­zing en teruglo­pend ledenaan­tal te keren

OIRSCHOT - Vakbonden verloren 6 % van hun leden in 2 jaar. Met in totaal 1,5 miljoen leden is de organisatiegraad gemiddeld 18 %. Vakbonden vergrijzen en er is te weinig aanwas van jonge leden.

4 december