In kleine stapjes wordt Best een voorstad van Eindhoven; de onafhankelijkheid niet meer verdedigd

INGEZONDEN OPINIEBEST - Best wordt stukje bij beetje meer afhankelijk van Eindhoven en het gemeentebestuur is niet bij machte de onafhankelijkheid te garanderen. Mogelijk ontbreekt de wens om die nog langer te verdedigen.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe High Tech Center tussen Beatrixkanaal en snelweg A58 was het duidelijk te zien. Normaal zou hier een samenwerking tussen Best en Eindoven voor de hand liggen omdat het ook beider grondgebied betreft. In het verleden deden we dat altijd zo. Nu laat de gemeente Best de ontwikkeling over aan Eindhoven en daarmee de invloed op wat er op het terrein precies gaat gebeuren.

Grondgebied overgedragen

En dat niet alleen. Het grondgebied wordt zelfs overgedragen aan Eindhoven. Net zoals eerder de gemeente Veldhoven deed met Meerhoven. Maar dat was om dreigende herindeling af te kopen. Of dat in Best ook aan de orde is, daar lijkt geen sprake van. De enige conclusie kan zijn dat het gemeentebestuur van Best het niet nodig vindt om zelf mede de regie te hebben over deze economische ontwikkelingen.

Een tweede opvallend signaal zien we bij het Van der Valk Hotel. Dat mag begrijpelijkerwijs geen Van der Valk Hotel Eindhoven heten. Dat is er al. Gezien de nabije toekomst lijkt de naam Van der Valk Hotel Eindhoven-Best meer voor de hand te liggen. Vanuit Best horen we geen bezwaren.

En als klap op de vuurpijl wordt het bibliotheekwerk in Best uitbesteed aan de Bibliotheek Eindhoven. Daar waar het gemeentebestuur weigerde het nog in ontwikkeling zijnde Cultuurspoor financieel te ondersteunen is er nu ineens een bedrag van ruim een half miljoen beschikbaar als een soort bruidsschat. Dat is nodig voor een renovatie van de bibliotheek en het uitbreiden van de collectie. Nu werk ik al een tijdje als vrijwilliger in de Bestse bibliotheek en heb nog niet één klacht gehoord over inventaris of interieur noch over de collectie. Overigens kan men nu ook al boeken bestellen uit andere bibliotheken dus een uitbreiding met de collectie van Eindhoven is leuk maar niet nodig.

Culturele identiteit

Het is begrijpelijk dat de eigen culturele identiteit van het dorp Best minder aanspreekt nu in de afgelopen decennia er veel inwoners van elders bij gekomen zijn. Zij hechten mogelijk meer waarde aan de stedelijke identiteit van Eindhoven. Maar voor daar vergaande consequenties aan worden verbonden is een grondige studie nodig en een breder debat met de bevolking dan nu wordt gevoerd.

Jan van Beerendonk uit Best is oud-wethouder en oud-regiobestuurder.