In Oekraïne gaan nog steeds mensen dood, maar onze aandacht dreigt te verslappen

Betaald voetbal bleek nog aanraak­baar, in mijn eigen wijk nota bene

De plek waar je geboren wordt, bepaalt voor welke voetbalclub je bent. Dat zei een vriend van me eens. Dus zat hij voor het leven vast aan NAC Breda, ook al woonde hij al lang in Geldrop. Als voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven was, moest je er ook zo naar handelen, meende hij.

24 mei