In plaats van neuspeuteren in de file naar de zwemles

Nu de lockdown zich op z’n laatste benen richting 1 juli sleept, is het resultaat magertjes. Zorgmedewerkers werden afgescheept met een eenmalige bonus en de rijen op Schiphol zijn weer knus als vanouds. Maar wel houden nog veel mensen (deels) kantoor op zolder.



Nou ja, laat dat thuiswerken dan maar de geleerde les zijn. De koffie is er doorgaans beter dan de lauwe loerie op de zaak, het is beter voor het milieu - al moet dan niet iedere thuiswerker bij de eerste de beste tropische dag een energieslurpende airco bestellen - én het is beter voor de vrouw. Want die zit vast in een ‘deeltijdklem’, zo stelde een hoogleraar economie gisteren naar aanleiding van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau over waarom vrouwen niet doorstromen naar topfuncties.