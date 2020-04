Ineens zijn er zeeën van tijd om zelf in te vullen

School, kinderopvang, oppasdagen bij grootouders. En ouders die in weekends en vakanties meenden te moeten overcompenseren voor de aandacht die ze doordeweeks te weinig konden bieden. Even geen mens beschikbaar? Geen nood; dan was er altijd nog iets in de schermsfeer om het kroost een poosje achter te parkeren. God verhoede immers dat het zich verveelt. Dus zélf een spel bedenken hebben de heren eigenlijk een beetje te weinig geleerd.