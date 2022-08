Inflatie raakt ons allemaal? Echt niet, sommigen merken er niets van

COLUMN Verzengen­de temperatu­ren en wateront­trek­king versterken de droogte nog eens

Een artikeltje in een dagblad over de droogte meldde, dat we in de zomer niet minder neerslag hebben dan vroeger, het valt alleen in felle buien. Dat klopt gedeeltelijk. Wat er valt is vaak in felle buien en dan moet je geluk hebben dat die bui ook jouw tuin weet te vinden, maar dat er net zo veel water valt in de zomer waag ik te betwijfelen.

15 augustus