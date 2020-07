Ingeplugde raadsleden een ‘woef’ en afwasgeluiden

COLUMN Ik gun Helmond alle goede dingen die een stad verdient. Ook een voetbalsta­di­on

1 juli Ik hou van Helmond. Als ik dat zeg, kijken veel mensen me toch wat bescheten aan. Nooit wordt met volle overtuiging gezegd: oh ja, snap ik! Wat een mooie stad is dat! (zoals bij het noemen van Den Bosch of Amsterdam) Of: oh ja, snap ik! Die stad daar gebeurt écht véél! (zoals bij het noemen van Eindhoven).