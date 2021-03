Inkomenskloof, tweedeling arbeidsmarkt, minimumloon; er valt veel te kiezen op 17 maart

Dividendbelasting afschaffen

De laatste jaren verdwijnt van het inkomen dat we samen in Nederland verdienen een steeds groter deel in de zakken van de factor kapitaal en gaat steeds minder naar werknemers. De regering onder leiding van Rutte hield een tijd geleden tot het laatst toe vast aan het onzalige plan om de dividendbelasting voor grote bedrijven af te schaffen.

Een ander groot maatschappelijk probleem betreft de tweedeling op de arbeidsmarkt. Bijna een kwart van de werkenden (1,9 miljoen mensen) moet rond zien te komen met een flexibel contract. Uitzendkrachten, tijdelijke contracten, oproepkrachten, 0-uren- en min-max-contracten. Nergens in Europa groeit het aantal flexibele contracten zo snel als in Nederland. De afgelopen tien jaar zijn een half miljoen vaste banen verdwenen. Daar zijn onzekere en goedkopere flexbanen voor teruggekomen. Deze uit de hand gelopen flexibilisering maakt de toekomst van honderdduizenden mensen onzeker. Maakt dat mensen geen hypotheek krijgen, geen huis kunnen bouwen, geen gezin kunnen stichten, enzovoort.

Daar moeten we dan nog bovenop tellen de 1,2 miljoen zzp’ers. Een behoorlijk deel boert normaal gesproken goed. De coronacrisis laat echter hun kwetsbaarheid zien. Vaak hebben ze geen enkele buffer opgebouwd, bouwen ze geen pensioen op en sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Daardoor zijn zij wel veel goedkoper voor de werkgevers dan het eigen personeel, maar kunnen ze snel in de problemen komen.

Hogere winstbelasting voor bedrijven

Daarnaast kan Den Haag kiezen voor een hogere (winst)belasting voor bedrijven/multinationals en een stevig hoger belastingtarief voor rijken en vermogenden. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten betalen. En pak eindelijk eens een keer de belastingontduiking aan van de multinationals en de belastingconstructies. Nederland staat op de derde plaats in de wereld als belastingparadijs. Per seconde wordt er hier duizend euro belasting ontdoken.

Tenslotte, de coronacrisis heeft laten zien dat een sterke overheid hard nodig is. Ook om tegenwicht te bieden aan de uitwassen van de vrije marktwerking. Maar we zijn ook toe aan een herwaardering van de vitale beroepen. Denk aan de werkers in de zorg, in het onderwijs en bij de politie. Herwaardering betekent ook een structureel beter salaris.