Inspiratiesessie ‘Rechtpraten wat krom is’ bedoeld voor woordvoerders van de edelpelsdierenhouderij

Enfin, tot zover mijn persoontje. Nu jullie. Wat een PR-disaster, zeg. Maar not to worry: niets is zo krom dat het niet recht gepraat kan worden, zeg ik altijd. En ik ga jullie leren hoe. Eigenlijk kan ik kort zijn - daar gaat mijn uurtarief, hihi -: Maak het menselijk! Laten we wel wezen: het heersende beeld is toch dat van een macabere business rond zielige, pluizige diertjes. Het is dus de kunst om een vertaalslag te maken naar een respectabele bedrijfstak waar het grote publiek zich een stukje in kan herkennen. Ik heb daarom een enkele kernwoorden voor jullie. ‘Levenswerk’ en ‘familiebedrijven’ bijvoorbeeld. We hebben het hier niet zomaar over een geestdodende kantoorbaan. Nee, ziel! En zaligheid! Leg bovendien de nadruk op de gezinnen. Want het publiek heeft zelf ook gezinnen.