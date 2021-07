‘Internationale allure’ werd toverspreuk bij plannen Eindhoven; vermijd schijn van belangenverstrengeling

De gemeente Eindhoven heeft Winy Maas ingehuurd om de regie te voeren over de ontwikkeling van de Binnenstad. Daarnaast is Maas via zijn bedrijf MVRDV betrokken bij plannen voor winkelcentrum Heuvel, het Stadskantoor, Nieuw Bergen en het onderzoek naar het optillen van de Catharinakerk. Dit is een vorm van belangenverstrengeling en toch wil de wethouder zijn contract nog met een half jaar verlengen. Dat is onverkwikkelijk zolang democratische controle op de supervisor en zijn taak ontbreekt.

Debat met stad en samenwerking

Terugkijkend is het van belang te zien of Winy Maas wel heeft voldaan aan de verwachtingen. Toen Maas in 2017 werd benoemd tot supervisor, kreeg hij de opdracht mee om samenhang te brengen in de ruimtelijke plannen en projecten. De uitdaging was om iedereen in de stad hierbij te betrekken, het debat aan te gaan met de stad en samenwerking te zoeken met iedereen die daarover mee wil denken. Aldus zou er draagvlak ontstaan voor de manier waarop de binnenstad verder kon worden ontwikkeld.

Wilbert Seuren, destijds wethouder ruimtelijke ordening en financiën en momenteel voorzitter van de Henri van Abbe Stichting, zei tijdens de presentatie: “We zijn trots dat Winy Maas met zijn internationale ervaring bereid is om die rol van supervisor te vervullen. Wij denken dat hij bij uitstek in staat is om mee te denken over hoe we onze binnenstad zo aantrekkelijk en functioneel mogelijk kunnen maken.” (ED 19 juli 2017)

Quote Winy Maas lijkt vooral zijn eigen XL en XXL-ontwerp­prin­ci­pes op waarde te schatten en laat die volop doorklin­ken in de plannen voor Heuvel en Stadskan­toor Paul Henkemans

Is het gegaan zoals Seuren verwachtte? Maas beperkt zich bepaald niet tot adviseren en superviseren en heeft de touwtjes van binnenstedelijk vernieuwen samen met de wethouder in handen genomen. Een beschermer van cultuurhistorische waarden van de binnenstad kun je hem niet noemen. Hij lijkt vooral zijn eigen XL en XXL-ontwerpprincipes op waarde te schatten en laat die volop doorklinken in de verdichtingsvisie en de plannen voor Heuvel en Stadskantoor.

Maas ontbeert een breed gedeeld gezag. Na 2019 heeft hij amper deelgenomen aan het Eindhovense debat. Hij is onzichtbaar geworden en beperkt zijn rol tot het presenteren van visualisaties van megaprojecten zoals de Heuvel. Vooral in het scheppen van draagvlak lijkt Maas ernstig tekort te schieten. Hij is allesbehalve een aanspreekpunt voor alle groepen en partijen in de stad. Iemand die zichzelf aanduidt als ‘provocateur’ en zijn werkwijze omschrijft als ‘overdonderen’ zodat je weinig concessies hoeft te doen (ED 22 april 2018), is niet geschikt als verbinder. Maas is als stedelijk polarisator gaan fungeren, met name door wilde plannen als een opgetilde Catrien en een Muziekberg in een glazen stolp. Veel inwoners en bewonersgroepen zien niets in dergelijke spektakelbouw en daardoor is het vertrouwen in Maas navenant.

Verdichtingsvisie biedt ruimte wilde plannen

Opmerkelijk is dat de verdichtingsvisie ruimte biedt aan die wilde plannen. Over de vorm en inhoud van de daarin genoemde ‘Specials’ wordt namelijk niets verteld, behalve dat ze iconisch zullen zijn. Dat geeft Maas de gelegenheid om de stad bij tijd en wijle te overvallen met nieuwe ingrijpende en ontwrichtende plannen.

Duidelijk is dat het college op de naam en faam van Maas heeft gegokt om er in sneltreinvaart een prestigieus bouwprogramma doorheen te krijgen. In plaats van een goed, betaalbaar en prettig woon- en leefklimaat voor inwoners voorop te stellen, is ‘internationale allure’ daarbij een toverspreuk geworden. De scoringsdrift van het college kan verklaren waarom de democratische controle op de functie van supervisor van aanvang af geen issue was. Winy Maas heeft dan ook een haast soevereine status kunnen verwerven. Hij fungeert als een vrijgespeelde professional die meteen onder de wethouder ‘hangt’ en zonder tegenspel van ambtelijke afdelingen de ‘hindermacht’ van raadsleden kan omzeilen.

Geen duidelijke taakomschrijvingen

De functie van supervisor is een democratisch Fremdkörper. Er zijn geen duidelijke taakomschrijvingen, terwijl de beginselen van behoorlijk bestuur geen rol spelen: de criteria zijn niet vooraf duidelijk en de beslissingen zijn niet transparant. Dat laatste geldt te meer voor de anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars. Onduidelijk is aan welke openbare criteria die zijn getoetst en in welk belangenspel Maas zich bevindt.

Een overheidsdienaar in deeltijd moet – zoals de gemeentelijke gedragscode zegt – elke schijn van belangenverstrengeling vermijden. Juist omdat de onderhandelingen en beslissingen van de supervisor zich in het schemer afspelen, had de wethouder vooraf taakomschrijvingen en regels rondom democratische controle moeten opstellen. Hoe sterker de positie van supervisor – en Maas heeft die macht uitdrukkelijk geclaimd – des te meer moeten de taken en criteria helder zijn vastgelegd. Dat is een groot democratisch verzuim van het college en wethouder Torunoglu in het bijzonder. De Raad doet er goed aan dit niet te accepteren.

Paul Henkemans is voorzitter van stichting Beter Eindhoven