Internetgebruikers moeten zelf aan de digitale knoppen draaien; geef grote techbedrijven niet te veel macht

In een gezonde democratie zijn vrijheid van meningsuiting en de uitoefening van gezag, zoals strafrechtelijke opsporingsmethoden, geborgd door een samenspel van de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. Door die rollen toe te bedelen aan bedrijven, ondergraven we de fundamenten van onze democratie. Het wordt de hoogste tijd om zelf te gaan normeren.

Onder toenemende maatschappelijke druk zet Facebook zijn speren op het weren van desinformatie. Sinds de corona uitbraak werden zo’n 3000 accounts en 20 miljoen berichten verwijderd. Instagram wil gevoelens van onzekerheid en eenzaamheid veroorzaakt door het glamorous wereldbeeld op haar platform tegengaan. Zo werd afgelopen jaar o.a. de optie ingesteld om het aantal likes bij foto’s te verbergen. De sociale mediasite ontwikkelde tevens een functie om online pesten aan te pakken. Iemand die een bericht als “je bent stom” wil posten krijgt nu eerst een bericht of hij zeker weet dat hij dit wil plaatsen.

Regels niet voor iedereen even sterk

Big Tech bedrijven lijken steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen. De vraag is echter willen wij wel dat ze die rol spelen? Er blijkt nogal eens met twee maten gemeten te worden; want waar Facebook enerzijds streng optreedt tegen desinformatie, blijken de regels niet voor iedereen even sterk te gelden. Zo blijkt Facebook een ‘witte lijst’ te hebben waarmee een speciale elite (lees beroemdheden), toestemming krijgt om gevoelig materiaal te posten. Ook lijkt het verdienmodel van Facebook een leidende rol te spelen in belangrijke normerende beslissingen. Vorige week rapporteerde een klokkenluider dat het bedrijf rondom de bestorming van Capitol Hill de daartoe bestemde noodmaatregelen om fake-news tegen te gaan uitstonden om meer advertenties te kunnen verkopen: polarisatie loont.

Quote Het Rathenau instituut stelt dat overheid, bedrijfsle­ven en het maatschap­pe­lijk middenveld publieke waarden in de digitale samenle­ving moeten borgen Bart Wernaart, Colette Cuijpers en Daniëlle Arets

De vraag die hieronder ligt is, willen we grote tech bedrijven wel laten bepalen wat goed, fout of te mooi of lelijk is om waar te zijn? Wie controleert de bedrijven? Wanneer een handjevol spelers onze morele scheidsrechters worden, verliest democratie haar ankers en raakt op drift.

Onderzoekers van het Rathenau instituut stellen dat de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld actie moeten ondernemen om publieke waarden in de digitale samenleving te borgen. Daartoe is meer samenwerking tussen die partijen nodig evenals het toezicht daarop. Er gaan dan ook terecht stemmen op voor een ministerie van Digitale Zaken in het nieuwe kabinet. Nu dat laatste waarschijnlijk nog even op zich laat wachten, stellen wij voor om wel alvast actie te ondernemen en vooral het debat over deze ontwikkelingen structureler te voeren.

Internetgebruiker aan de knoppen draaien

Het praten over digitale ontwikkelingen is vaak minder leuk dan het scrollen, navigeren, swipen en liken rondom diezelfde ontwikkelingen. Dat gegeven zouden we veel breder moeten omarmen wanneer we willen onderzoeken hoe de digitale infrastructuur eruit zou moeten komen te zien. Een sleutelrol kan gespeeld worden door Moral Labs: digitale onderzoek omgevingen waar we de internetgebruiker zelf aan de knoppen kunnen laten draaien om te bepalen wat wel en niet door de beugel kan. Hierdoor krijgen we concretere inzichten die wetgevers minder handelingsverlegen maken en Tech bedrijven kunnen verleiden werk te maken van maatschappelijk acceptabele verdienmodellen.

Bart Wernaart, lector Moral Design Strategy, Colette Cuijpers, lector Recht en Digitale Technologie en Daniëlle Arets, lector Journalistiek en verantwoorde innovatie, Fontys Hogescholen Eindhoven