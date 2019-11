Intussen deden de Italianen net of ze alleen op de wereld waren

Column Een smiley kan veel communica­tie­leed voorkomen

4 november Een drol, een duimpje omhoog, twee proostende bierpullen. Je tikt ze doorgaans achteloos in, maar in feite is het een topuitvinding. Want ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kan haast geen mailtje of appje meer schrijven zonder emoji. Ik zou ze soms zelfs wel eens in mijn columns willen gebruiken. Vooral de smiley met de knipoog als disclaimer na een ironisch bedoelde opmerking, omdat lezers mijn grapjes soms net iets te letterlijk nemen. Wat welbeschouwd natuurlijk aan mijn grapjes ligt en niet aan de lezers, maar dat terzijde.