Is de wolf na anderhalve maand in de regio nog een zwerver?

Zelf werd ik op eerste paasdag gebeld door een boer uit Sterksel die een doodgebeten schaap had op grondgebied van Brabants Landschap. Hij vond het verdacht en had, heel alert, ook nog een loopspoor gevonden in rul gefreesde grond waar we een kruidenrand gingen inzaaien. Wolf? Het slachtoffer was een lam dat behoorlijk was opengereten. De ribbenkast lag open en er leek van gegeten te zijn. Ik had direct een zoogdierdeskundige gebeld die meteen kwam en een eerste onderzoek deed. We zochten (en vonden) bijtsporen in de hals, want dat is typisch voor de wolf. Zo snoert hij de luchtpijp dicht en verstikt de prooi.