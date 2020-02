Is het al tijd voor een mondkapje?

Column‘Lijkt me best relaxed’, zegt mijn zoon over het in quarantaine verblijven wegens een eventuele besmetting met het Coronavirus. Hij ziet het best zitten: beetje gamen, tv-kijken, internetten, bankhangen. Zelfs met de continue aanwezigheid van mij en mijn partner zou hij best kunnen dealen. ‘Ik kan toch gewoon boven op mijn kamer blijven.’