Jaap van Dissel doet vast ook niet aan handleidingen bij het in elkaar zetten van Ikea-meubels

Zo eentje die de handleiding links laat liggen bij het in elkaar zetten van een Ikea-meubel. Waarop zijn gezinsleden even veelbetekenend met de ogen rollen en het pand schielijk verlaten om pas terug te keren als de klus geklaard is. Jaap toont dan voldaan het tv-kastje met om hem heen een rommelig stilleven van overgebleven schroeven, plankjes en een hamer die volgens de handleiding niet nodig was. Waarna het gezin Van Dissel tot in lengte van dagen naar een scheef televisiescherm zit te kijken, terwijl Jaap bij hoog en laag volhoudt dat het ding waterpas staat.