Jan met de gulle lach: daar kan geen krantje tegenop

ColumnHet is een gewoonte die in onbruik is geraakt. Jammer eigenlijk, want een mooier cadeau op onze redactievloer is er volgens mij niet.

Maar tot een jaar of tien geleden deden wij het nog regelmatig: een krantje maken voor een jubilerende of afscheidnemende collega.

Naaste collega’s en soms ook mensen van buiten de krant leverden een stukje. Liefst met een knipoog. We doken foto’s op van tijdens het werk of juist in de vrije tijd. Liefst ietwat compromitterend. En het was misschien wel net zo mooi om zo’n krantje te maken als om het te geven of te krijgen.

Alleen Jan kreeg twee keer een krantje

Jan van Gijzel is volgens mij de enige collega die twéé keer zo’n krantje kreeg. De eerste keer in 1995, toen hij 25 jaar bij de krant was. De tweede keer in 2010, toen hij met (vervroegd) pensioen ging. Deze week overleed Jan ineens. Een collega belde met het nieuws. We waren sprakeloos.

En dan zit je daar. Alleen, op je thuiswerkplek. Onthutst, geschrokken en verdrietig. Je appt wat met collega’s, zoekt in je computerkelders naar een stukje dat je ooit voor hem schreef en op zolder naar die krantjes die we toen maakten.

Journalistiek ankerpunt

Jan haalde mij 33 jaar geleden bij het ED. Hij werd mijn journalistiek ankerpunt en zal dat ook altijd blijven. Soms joeg hij me de stuipen op het lijf als hij publiekelijk luid en duidelijk wees op een taalfoutje of ander slordigheidje in een artikel. Maar ik genoot van zijn liefde voor het vak en van zijn betrokkenheid bij Eindhoven. En daarbij, hoe kon je niet houden van een man met zo’n gulle lach en zulke gastvrije, lange armen waarin hij soms de hele stadsredactie of het hele café leek te willen sluiten.

Quote Weet je wat het is? Over Jan zouden we met een paar (oud)collega's makkelijk een derde krantje kunnen vullen

Gedurende de decennia beleefden Jan en ik met elkaar hoe onze kinderen volwassen werden, onze ouders stierven en we soms worstelden met lijf en leven. Ik zag de zoon, de echtgenoot, de broer en de papa-Jan. Nog liefdevoller, nog loyaler dan de kranten-Jan.

Weet je wat het is? Over Jan zouden we met een paar (oud)collega's makkelijk een derde krantje kunnen vullen. Een vierde ook nog wel. Een hele reeks misschien. Maar waarom? Jan komt er niet door terug. En dan: hem missen en herinneren zullen we toch altijd blijven wel doen. Daar hebben we echt geen krantje voor nodig.

Volledig scherm Het krantje uit 1995 voor Jan © Corrie de Leeuw