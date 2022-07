‘Je bent heus wel de aller- allerbeste premier’, suste Carrie haar Boris

Column Met lomperiken in de supermarkt is het vragen om problemen straks

Met een leeg mandje hobbelend achter me aan begon ik aan mijn dagelijkse rondje door de supermarkt. Ik stopte bij het brood, voor een halfje witte tijger om straks in mijn tank te stoppen. Verderop speurde ik naar artikelen met een rood-witte sticker, die betekende dat voor een product de einddatum in zicht was, maar nog wel eetbaar.

6 juli