Je bent lekker aan het lebowsken, reageerde ik op haar strike

Column Genaaid door het nieuwe pensioen­stel­sel, maar eigenlijk is dat karma

Het was grofweg de 74ste minuut van de uitwedstrijd die PSV boven de poolcirkel speelde tegen Bodø/Glimt. Een saaie bedoening, maar het publiek in het schattige stadionnetje was er niet minder enthousiast om. ,,Ze hebben daar verder vast niet veel”, constateerde de wederhelft droogjes. ,,Ja, het noorderlicht, maar dat gaat ook vervelen.” Even was hij stil. Om op dezelfde toon te vervolgen: ,,Oh, trouwens... we worden genaaid, wist je dat?”

5 november