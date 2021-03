Je leven omgooien voor een tiny house

Het ziet er natuurlijk heel schattig uit, zo’n klein huisje. Vooral in de zomer. Maar in de winter lijkt het me toch behoorlijk behelpen. En waar laat je in godsnaam al je spullen? Ik denk dat de kleedkamer van mijn vriendin al groter is dan het hele tiny house. Het is dan ook niet een kwestie van kleiner wonen, maar vooral anders leven. Leven met weinig spullen, alleen met het hoognodige. Een hele uitdaging. Ik zou in eerste instantie alles opslaan of in bruikleen geven en mijn huis verhuren. Dan kun je altijd nog terug. Dat is natuurlijk helemaal de verkeerde gedachte. Je moet er wel echt van overtuigd zijn om heel je leven om te gooien.