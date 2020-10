Je zult het maar zijn: koning van dit land. Eén misstap en je kop wordt eraf gehakt

COLUMNIk zou niet met hem willen ruilen. En nu al helemaal niet. Ook al zal je als koning best een dikke huid hebben, tegen deze bakken met beledigingen, volkswoede en onzinnig geblaat is niemand bestand. Met stijgende verbazing lees ik al een paar dagen hoe het Koninklijk gezin aan de hoogste schandpaal wordt genageld, inclusief pek en veren.

Vooral de koning is de sjaak. Hij is in een weekend tijd een nationale kop van jut geworden, een bliksemafleider waar iedereen met corona-frustraties lekker op in kan hakken.

En nee, natuurlijk was het onhandig en een blunder om op vakantie te gaan. Ook al stond het vakantiehuis in een deel van Griekenland met code geel. En ja, natuurlijk moet hij het goede voorbeeld geven.

Maar mag hij dan nooit een verkeerde afslag nemen? Moet je zo'n man dan echt zo tot op het bot af gaan zeiken? Of nog erger: proberen zijn karakter te duiden als deskundige van wat dan ook?

Op onze eigen site liet een koningshuiskenner weten dat Willem-Alexander 'een man van trots is'. ,,Bij hem overheerst het gevoel dat hij heel veel werk voor Nederland verricht, en dat hij daar best iets voor terug mag krijgen", wist deze persoon te vertellen. ,,Er zal heus wel iets zijn gezegd, maar ik denk niet dat de koning zich daar wat van aantrekt. Hij lijkt me de baas. Dat weet hij, en zo voelt hij zich ook. Hij laat zich niet zomaar zijn pleziertjes afpakken." Uitsmijter van deze uitgebreide persoonlijkheidsanalyse: ,,Ik weet bijna zeker dat prinses Beatrix hier met een schuin oog naar kijkt. Zoiets zou zij nooit doen."

Even later verschenen overal in de media meer analyses over het gedrag van Willem-Alexander, over zijn nukken en zijn eigenwijze aard. Kern van dat verhaal: hij zal vast niet geluisterd hebben naar zijn adviseurs, want dat doet hij nooit.

Pffff. Dat we het Koningshuis met ons allen betalen, wil nog niet zeggen dat die mensen ook ons eigendom zijn en dat we er maar van alles over mogen roepen zonder fatsoenlijk te blijven.

Je zult het maar zijn: koning van dit land. Eén misstap en alle goede dingen die je eerder deed worden vergeten en het volk, dat zelf natuurlijk nooit iets fout doet, staat klaar met bijlen om je kop eraf te hakken. Triest is het.

Volledig scherm Daphne Broers. © Joost Hoving