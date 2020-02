Je zult ze maar met bosjes zien sneuvelen, die relaties van BN’ers

Column Drie euro voor een bodempje doods bier

10:00 Doorgaans ben ik best feministisch ingesteld, met een mening over zaken als glazen plafonds en salariskloven. Maar er is één omstandigheid waarbij de rol van hulpeloze vrouw me ineens heel goed past; als met carnaval de beheerder van de pot zwaait met geld, omdat het tijd is om voor het inmiddels flink uitgedijde, buitengewoon gezellige conglomeraat van vrienden, kennissen en collega’s bier te halen.