Jeugdzorg moet sturen op vertrouwen in plaats van op regels; zorg verlenende markt vaak uit op snelle winst

Steeds meer op de lokale agenda

De praktijk mag daarbij afwijken van ons beeld van het ideale gezin. Dwang mag alleen worden toegepast als het echt niet anders kan. Hulpverlenen is vooral laten zien hoe het kan en hulpbehoevenden de instrumenten geven om dat in de praktijk te brengen. Met praktische zaken als hoe kook je een gezonde maaltijd? Hoe maak je handig schoon? Samen kijken hoe het wel lukt is de motor tot verandering. En daarbij zal en mag je fouten maken want volwassen worden en opvoeden is leren. Daar hoort ook bij het leren omgaan met je eigen beperkingen en met tegenslagen.

Ongehinderd door bureaucratie

Als het goed is komt er meer sturing op vertrouwen in experts en minder op het navolgen van regels. We hebben ook experts nodig die met hun poten in de klei staan, en die van aanpakken weten om de problemen van armoede, schuld, verslavingen, of ongezonde levensstijl te lijf te gaan. De kunst is om in de nabije omgeving te beginnen met het geven van handvatten; thuis, op school, in de buurt bij verenigingen. Daar liggen de oplossingen voor het oprapen. Specialistische hulp is dan alleen nodig in extreme situaties.