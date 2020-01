‘Jij had je vast voorgesteld dat je leven anders zou lopen’

Column De meest desolate ochtend van het jaar

2 januari Door verlaten straten fietste ik naar het station, regelmatig uitwijkend voor de lege hulzen en doosjes van grote rotjes, vuurpijlen en sterren, die allang opgegaan waren in de mist. Vlak na middernacht had ik het geknetter nog wel gehoord, maar toen de rust langzaam weerkeerde had ik ook mijn rust gezocht. De hele avond had ik het derde deel van Lord of the Rings op staan, maar ditmaal vooral voor de mooie muziek, omdat ik met een van mijn hobby’s in de weer was geweest.