Journalistiek wil politiek dicht bij de mensen brengen, maar hoe doe je dat?

column Padden en kikkers zijn blij met de tunnelvi­sie van het IVN

Voordat ik bij het paddenscherm aan de Somerenseweg word verwacht, heb ik een uur de tijd een aangrenzend gebiedje op vogels te inventariseren. Het vriest een graad of 3 en het blijft akelig stil in de houtwallen waar ik langsloop. Er is zelfs geen ree te zien. Die liggen waarschijnlijk beschut in het bos met een wollen dekentje om zich heen geslagen.