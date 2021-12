Kabinet bezig met ‘belangrijke’ zaken, maar in 2050 ben ik 45 en dan is het milieu al verprutst

Vervolgens besluit ik de bijbehorende tekst toch maar te lezen en daar zie ik het staan: “rond 2050 zal de verwachte temperatuur overal ter wereld met ongeveer anderhalve graad zijn toegenomen.” En zodra ik dit lees, ben ik die zielige titel volledig vergeten, want het enige wat ik denk is: “oh 2050, dat is nog zo ver weg, daar maak ik me geen zorgen om.”

Opgroeien met groene noordpool

Als ik aan 2050 denk, dan krijg ik een soort beeld van een 80 jarig man voor me die rustig oud wordt, maar ik besef dat ik dan nog niet eens 45 ben. Daar ga ik dus ook de mist in bij het lezen van zo’n artikel. Want er staat wel dat in 2050 de temperatuur anderhalve graad gestegen zal zijn, maar in de realiteit betekent dit dat mijn kinderen opgroeien met een groene noordpool en een ijsschots die we Antarctica noemen.

Helaas is klimaatverandering niet ons enige probleem, want onze politici die deze problemen op zouden moeten lossen zijn volgens mij vooral bezig met racistische en homo fobische uitspraken doen over Aids, de vraag stellen of we meer of minder Marokkanen willen, of misschien hebben ze wel helemaal geen actieve herinneringen meer aan het klimaat akkoord van Parijs.

Quote Subsidie op zonnepane­len maatrege­len noemen is zoiets als alleen nog cola zero drinken en zeggen dat je op dieet bent

En als ze niet bezig zijn met zichzelf voor schut zetten dan zijn ze bezig met zogenaamd “belangrijke” zaken, zoals kiezen of vegetarische kip nog wel kip mag heten en wie snapt dat nou niet? Natúúrlijk is vegetarisch vlees urgenter dan het risico op smeltende poolkapen. Onze regering neemt natuurlijk wel een aantal prachtige halve maatregelen, zoals een subsidie op zonnepanelen om mensen te motiveren groener te leven. Maar dit soort acties maatregelen noemen is net zoiets als alleen nog cola zero drinken en zeggen dat je op dieet bent.

En de rest van de problemen? Die worden gewoon 20 jaar doorgeschoven zodat de jeugd ze op kan lossen. Want wij hebben nog niet genoeg aan ons hoofd met een torenhoge studieschuld en de schulden van corona die wij mogen gaan betalen. De overheid vertoont dus nog erger uitstelgedrag op het gebied van klimaatverandering, dan ik deed toen ik deze column voor Nederlands moest schrijven.

Zo ver weg en tegelijkertijd dichtbij

Natuurlijk zou ik graag iets willen veranderen aan die klimaatverandering, die zo ver weg lijkt en tegelijkertijd zo dichtbij is, maar ik vind het toch een beetje moeilijk om een revolutionair plan te bedenken op mijn zondagmiddag. Daarnaast heb ik natuurlijk ook helemaal geen tijd om zo’n plan te verzinnen, want ik moet deze column, waaraan ik veel te laat ben begonnen, nog inleveren.

En natúúrlijk is een matig zesje halen voor Nederlands iets urgenter dan smeltende poolkapen. Nu ga ik dus maar even snel een vegetarisch kippetje bakken (als ik het tenminste nog wel zo mag noemen) en dan bedenk ik een andere keer wel een plan om klimaatverandering tegen te gaan. Wie weet ga ik in 2030 wel de politiek in om zelf beslissingen te nemen over vegetarisch vlees, maar daar hoef ik me voorlopig nog geen zorgen over te maken want, 2030 is toch nog zo ver weg.

Jonathan Godding (16) uit Eindhoven is leerling op het Sint Joris college