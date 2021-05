Kan die vaccinatiebrief niet wat simpeler? Heel veel mensen snappen er geen hout van

Zo’n 2,5 miljoen laaggeletterde mensen snappen nauwelijks wat er in staat. Dat betekent dus dat een op de zes Nederlanders van zestien jaar en ouder geen chocola kan maken van de vaccinatie-post met belangrijke informatie. Ik las er een stuk over in de Volkskrant. Daarin werd een filmpje genoemd van taalambassadeur Jolanda van Dulken, die dus geen hout snapt van de brieven.

Als jullie een paar minuten tijd hebben: kijk dat filmpje. Al was het alleen maar om weer even met je neus op de feiten te worden gedrukt. Informatie begrijpen is helemaal niet vanzelfsprekend.