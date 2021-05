Kapitaal boven arbeid; de macht over de samenleving ligt slechts bij enkele kapitaalbezitters

Dankzij een openbare website, de Finance Yahoo, kan iedereen zelf een onderzoek doen naar de samenstelling van het aandelenkapitaal bij multinationals. Deze organisaties zijn beursgenoteerd en daarom verplicht gegevens te verschaffen over hun aandeelhouders. Met deze financiële informatie kunnen we ontdekken dat er een handvol institutionele beleggers zijn, die overal opduiken.

De Coca Cola Company was in maart van dit jaar op de beurs 220 miljard US-dollar waard. 68% van dit aandelenkapitaal was in handen van institutionele beleggers. De top 4 waren Berkshire Hathaway, Vanguard Group en Blackrock en State Street. Dezelfde namen duiken op bij IT-bedrijf Microsoft van voormalig CEO Bill Gates, dat een beurswaarde heeft van 1620 miljard US-$. Hoe zit het bij Tesla, de producent van elektrische auto’s? Een beurswaarde van 680 miljard US-$. In de top 4 weer de drie bekenden: Vanguard, Blackrock en State Street Corporation.

Aandelen in elkaar

Dan Boeing, de vliegtuigmaatschappij met een beurswaarde van 120 miljard US-$ ook dezelfde drie in de top vier. Zelfs bij Apple, de concurrent van Microsoft, met een waarde van 2324 miljard US-$ vinden we dezelfde vier namen. Zo ook bij Facebook met waarde 700 miljard $.

Ook hebben de investeerders aandelen in elkaar. Zo kunnen ze bij elkaar “in de keuken kijken”, en profiteren van elkaars succes en zijn “de lijntjes kort”, want ze kennen elkaar verdomd goed. Ze opereren onder verschillende namen maar vormen een hecht oligopolie.

De financiële verwevenheid is zo hecht en wijdverspreid, dat de volledige macht over alle sectoren van de samenleving in handen ligt van een paar groepen oligopolisten. Op de Yahoo website vinden we achterliggende namen echter niet, want particulieren of personen hebben “natuurlijk” recht op privacy en mogen dus anoniem blijven voor het grote publiek.

Quote De vermogens en inkomenson­ge­lijk­heid wordt steeds groter totdat 1% van de superrij­ken misschien wel 95% van het wereldwij­de vermogen heeft Ruud Thelosen

Wat in het dikke boek “Kapitaal in de 21e eeuw” van de Franse economie professor Thomas Piketty al theoretisch was aangetoond, krijgt nu een verdere onderbouwing. Piketty heeft duidelijk gemaakt dat het rendement op kapitaal vele malen groter is dan het rendement op arbeid en dat geldt al eeuwen! De zogenaamde vermogens- en inkomensongelijkheid wordt daardoor steeds groter en groter, totdat 1% van de superrijken misschien wel 95% van het wereldwijde vermogen in handen heeft.

De aandeelhouders moeten jaarlijks in vergaderingen het strategisch en financieel beleid, de management benoemingen, de salarissen en bonussen goedkeuren. Als grootaandeelhouder is jouw stem bepalend. Dan heeft de factor arbeid, de natuur, het milieu en de hele samenleving altijd het nakijken.

Absoluut monopolie

Daar komt bij dat wat in de economie niet is toegestaan, namelijk een absoluut monopolie van een partij, of oligopolie van enkele partijen, in de financiële sector wel heel eenvoudig kan. In de economie geldt de wet op economische mededinging die ervoor zorgt dat grote marktpartijen niet samen kunnen fuseren tot één overheersende, dominante marktpartij en dus monopolist worden, die eenzijdig eisen en prijzen kan opleggen. Bij een oligopolie schuilt daarnaast het gevaar van geheime prijsafspraken zoals meermaals is aangetoond bij een aantal vrachtwagenproducenten, bij sanitaire producten, bij personenlift-fabrikanten etc.

Het vrije verkeer van geld via verhandelbare aandelen op beurzen heeft dit mogelijk gemaakt. In 1919 zag Rudolf Steiner deze ontwikkeling kennelijk al aankomen en introduceerde een vernieuwende maatschappij- en economievisie die aangeduid wordt als maatschappelijke of sociale driegeleding en waar ik in 2006 een boekje Trias Politica Ethica over schreef. De ongebreidelde geldstromen met de bijbehorende macht en invloed moeten beteugeld worden en dat is een grotere opgave dan alleen belastingontwijking tegen te gaan en hogere belastingen van bedrijven te vragen.

Ruud Thelosen uit Waalre is docent Technische Bedrijfskunde Fontys Hogeschool Eindhoven