Kapitaal Koperteuten uit Luyksgestel is oorsprong van veel bedrijven zoals modehuis Peeters in Eindhoven

INGEZONDEN OPINIELUYKSGESTEL - Er is een historische link tussen Luyksgestel en Eindhoven. In de negentiende eeuw investeerden rijke Koperteuten uit het Kempische dorp volop in bedrijven in de regio.

Modehuis Peeters in Eindhoven bestaat 125 jaar volgens het interessante artikel van Yolanda Neijts (ED 5-11). Dat maakt nieuwsgierig. Zeker als je geïnteresseerd bent in het wel en wee van de vroegere Teuten en met name uit Luyksgestel. Teuten waren kooplieden die handelden in koperwaren (Koperteuten) en weer andere in mensenhaar en die zo fortuinen geld vergaarden tijdens hun handelstochten door Europa en Amerika.

Peter Arnoldus Peeters, geboren in Luyksgestel in 1804, was zo’n handelaar. Toen hij zijn fortuin goeddeels had vergaard trouwde hij op latere leeftijd met de 28 jaar jongere Martina Schoenmakers, eveneens een dochter van een Luyksgestelse Teut en ze kregen twee dochters Dymph (1864) en Riek (1866) Peeters. Veel van die nazaten erfden na overlijden van hun ouders meestentijds een grote som geld, dat zij op hun beurt weer investeerden of inbrachten in ondernemingen.

Quote Zuster Martina (1862) trouwde met huisschil­der Caspar de Haan van het gelijknami­ge bedrijf dat na 272 jaar nog steeds bestaat Jan van den Dungen

Dymph en Riek startten in Eindhoven modehuis Peeters, eerst aan de Demer, later aan de Rechtestraat 16, waar het modehuis Peeters met thans eigenaar Harry Michielsen nog steeds is gevestigd en nu jubileert. Ook hun broer Peter Peeters (1856) verhuisde naar Eindhoven en hij begon aan de Willemstraat een sigarenfabriek. Zuster Martina (1862) trouwde met huisschilder Caspar de Haan van het gelijknamige bedrijf dat ook na 272 jaar nog steeds bestaat.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden zoals busbouwer Bova in Valkenswaard, nu onderdeel van de VDL Groep, waarbij voormalig eigenaar Simon Bots dankzij gelden van zijn schoonvader, de Luyksgestelse Teut Marten Loijens zijn bedrijf als dorpstimmerman de gewenste richting van busbouwer kon geven.

Jan van den Dungen is bestuurder van de Koperteutenstichting Luysgestel