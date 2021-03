Kasseien in de Kempen zorgen juist voor veiligheid

INGEZONDEN OPINIENETERSEL-CASTEREN - In het artikel ‘Bladel pakt kasseiweg Netersel-Casteren aan’ (ED 15-3) staat dat de gemeente Bladel overweegt om op delen van de weg ander materiaal, zoals asfalt of beton, te gebruiken. Onnodig, en zonde bovendien. Want juist de karakteristieke keien van de Kempen passen perfect bij een mooie en verkeersveilige dorpsomgeving.

‘De kasseiweg is een cultuurhistorisch waardevol monument’, stelt wethouder Wim van der Linden terecht. In het boek dat ik schreef over kasseiwegen in Nederland staat niet voor niets een apart hoofdstuk over deze langste keienweg van ons land.

Volgend jaar is het precies honderd jaar geleden dat de provincie besloot een half miljoen gulden aan de Kempense gemeenten toe te kennen zodat de ‘kunstweg’ helemaal van Lage Mierde naar Hoogeloon kon worden vervolmaakt. Sindsdien ligt er bijna tien strekkende kilometer fraai natuursteen tussen de dorpen, uniek in Nederland. Geen lompe, hoekige keien zoals je die in Vlaanderen of Noord-Frankrijk ziet, maar gladde stenen die zo vlak liggen als straatklinkers.

Op een aantal plekken binnen de dorpskernen is in het verleden besloten de kasseien te vervangen door asfalt of klinkers. Dat doorbrak het aaneengesloten patroon van de weg, en deed afbreuk aan het cultuurhistorische karakter. Met de kennis van nu zijn die ingrepen onnodig geweest.

Want verkeersongevallen worden toch vooral veroorzaakt doordat zware gemotoriseerde voertuigen veel harder rijden dan is toegestaan. Dat geldt net zo voor geluidsoverlast. Het scheelt nogal of een bestuurder met 60 of met 30 per uur over de kasseien raast. Steeds meer gemeenten komen erachter dat juist een fraaie inrichting met natuursteen logisch aansluit op het karakter van de historische kern, waar kinderen spelen, ouderen fietsen en bewoners naar de winkel lopen. Verkeersdeelnemers weten instinctief: snelheid omlaag, dit is een verblijfsgebied.

Visitekaartje van wielerkoersen

Het behoud van de honderd jaar oude keien is vanuit de gedachte van lagere snelheden volstrekt logisch. Wielerliefhebbers zullen hooguit pleiten om het overtreden van de maximumsnelheid op een paar korte momenten door de vingers te zien: want al meer dan zeventig jaar passeren er pelotons wielrenners en volgwagens over de Kempense keien. De kasseiwegen zijn per slot van rekening hét visitekaartje van wielerkoersen zoals de Acht van Bladel, de Hel van Netersel en de Omloop der Kempen. Van Joop Zoetemelk tot Mathieu van der Poel, ze reden allemaal al eens over de Kempense keien. Een extra reden om ze te koesteren.

Martijn Sargentini is verkeersplanoloog en publicist