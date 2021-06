Kasteel Helmond kan als magneet dienen voor een levendig stadshart; vestig grand café in raadzaal

Er is bijna geen stad in Nederland die zo'n mooi kasteel en dan zo in het hart van de stad heeft. Maar al meer dan 40 jaar wordt er helemaal niets mee gedaan. Doodzonde! Het moet beginnen moet de overtuiging: het kasteel is niet een museum en het museum hoort niet in het kasteel!! De huidige tentoonstelling in de schitterende kelders kan ook in de andere musea van Helmond worden ondergebracht.

Zorg dat er altijd wat te doen is

Het kasteel, zo midden in het centrum, moet een magneet worden waar men graag naar toe gaat, voor of na het winkelen omdat er altijd iets te doen is. In de raadzaal kan een prachtig grand café met kroonluchters worden gevestigd. Verder zorgen dat er altijd wat te doen is op het gebied van kunst, cultuur, muziek, boeken, dans, tentoonstellingen, voordrachten enzovoort. Dit moet natuurlijk niet de gemeente Helmond organiseren, maar een gespecialiseerd evenementen bedrijf dat stevige targets en doelstellingen moet meekrijgen.

Ook een terras op de binnenplaats, drijvende vlonders met terrasjes op de kasteelgracht, de kasteeltuin met vaste planten en heesters upgraden en het voorterrein beter inrichten met respect voor de kasteeltuinconcerten. Met al deze dynamische toevoegingen kan het kasteel behalve voor inwoners ook voor bezoekers uit de regio en het hele land een toegevoegde waarde zijn voor onze stad.

Quote Helmond heeft een klein en compact centrum, maar is niet altijd even logisch te ontdekken voor bezoekers Guus Broeckx

Helmond heeft een klein en compact centrum, maar is niet altijd even logisch te ontdekken voor bezoekers. Denk aan de Steenweg en het station. Zeker vanaf het station is het nodig om via De Wiel, kasteelpoort en het kasteel het centrum te vinden. Jaren geleden was dat plan er al eens, maar het is nog altijd niet uitgevoerd. Het kan door goed en duidelijk in de trottoirtegels duidelijke voetstappen te plaatsen die men maar hoeft te volgen om op alle relevante plekken in het centrum te komen. Eenvoudig, snel te realiseren en niet duur.

De Markt in Helmond is natuurlijk het absolute hart van de stad en dit moet de centrale ontmoetingsplek zijn. Heel goed is al dat over de hele Markt tot aan het Ameideplein over de volle breedte terrassen zijn, die goed bezocht worden. Maar er mag nog wel meer groen en sfeer komen, zeker voor de kop van de Markt. In de avonduren staan daar alle terrassen leeg, behalve het terras van de Deftige Aap, maar goed zou zijn deze terrassen te laten exploiteren door een avondexploitant in goed overleg met de ondernemers die er alleen overdag gebruik van maken.

Drie centrale horecaplekken

Je krijgt dan in de stad drie centrale horecaplekken: Havenplein, Markt/Ameideplein en Markt, die elk hun eigen type horeca en aanbod kunnen hebben. Zeker ook weer op de Markt de ijsbaan, kerstmarkt, de wekelijkse zaterdag markt , de kermis en sport en spel straat activiteiten.

Zorg voor steeds meer mogelijkheden ondergronds te parkeren, een beter bewegwijzeren met verlichte verwijsborden en het tarief aantrekkelijk houden. Minder parkeren is al eenvoudig te realiseren via een met NS al jaren geleden uitgewerkt plan om op zaterdagen gebruik te maken van de unieke situatie dat Helmond vier stations heeft. Vanaf de stations Brouwhuis, Mierlo Hout en zeker Brandevoort zou een goedkoper kaartje naar station Helmond aangeboden moeten worden. Dit zou parkeerproblemen tegen gaan en via het station veel meer wijkbewoners naar het hartje centrum van de stad lokken, met veel meer levendigheid als resultaat.