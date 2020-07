Keihard, meedogenloos en een tikje vals

Column Iemand werd grondig uitgekaf­ferd door een NS-medewerker

11:00 Het voelde onwerkelijk aan. Voor het eerst in maanden reisde ik op een midweekse dag naar de krant, omdat ik drie weken inviel voor mijn stukjescollega. Ik had afgesproken dat ik niet alleen een dag in het weekend, maar ook een gewone werkdag zou komen. Maar gewoon, er was nog maar weinig gewoon.