Kennelijk is corona nu een gewoon griepje, maar mij is niks gevraagd

Column Scherpe foto van een slangena­rend in volle glorie als trofee na een dag lang zoeken

19 juli In Someren bij het Beuven is een slangenarend neergestreken en die bracht de afgelopen weken tout vogelkijkend Brabant op de been. Ik weet dat omdat ik toevallig een paar keer ben wezen wandelen rond het Beuven en me afvroeg waarom er in die felle zon in hemelsnaam mensen met telelenzen en zware cameratassen over de hei aan het rennen waren.