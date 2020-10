Kent u deze man?

Column Zwemles in coronatijd: uitdaging voor curlingmoe­ders

10:00 Corona is nu ruim een halfjaar alom tegenwoordig en daar hebben wij ons als gezin eigenlijk best manmoedig doorheen geslagen. Zelfs dat thuisonderwijs bleek geen onoverkomelijk obstakel. Maar toen kwam er laatst een mailtje van de zwemjuf en sloeg de stress alsnog toe. Want ouders mogen niet meer mee naar binnen. Ook niet om even te helpen met afdrogen.