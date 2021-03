Kerken verkondigen dat mensen niet deugen, maar de meeste mensen deugen wél

LEZERSBRIEVENEINDHOVEN - Lezers van het ED en ed.nl kunnen een ingezonden brief sturen via Opinie@ed.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 27 februari in de krant verschenen.

Kerken, meeste mensen deugen wél

Kerken hebben eeuwenlang verkondigd dat wij, mensen, niet deugen. Tot op de dag van vandaag worden we, als we ter kerke gaan, aan het begin van de dienst opgeroepen ons te bekeren. Dat lijkt niet veel uit te halen, want de volgende zondag krijgen we die oproep weer te horen. Je blijft levenslang aangesproken worden als iemand die niet deugt, ondanks al die bekeringen. Het is dus geen blijde boodschap die de kerken ons op die manier verkondigen.

Dan schrijft Rutger Bregman zijn boek met een tegengestelde boodschap: De meeste mensen deugen. Eindelijk een positieve kijk op mensen. En het boek wordt een topper. Want de meeste mensen vinden, denk ik, van zichzelf en hun naasten dat ze deugen. Hij onderbouwt die beleving op uitgebreide schaal.

De kerken zouden zich hier iets van aan moeten trekken en dat ook als uitgangspunt van hun verkondiging en liturgie moeten nemen.

Jean Peeters, Eindhoven

Goedkope producten China boycotten

China is boos omdat er in Nederland gesproken wordt over genocide in verband met de manier waarop China na Tibet de volgende cultuur in rook op laat gaan. Namelijk die van de Oeigoeren. Nederland bereidt zich voor op een reactie van het boze China.

Beter dan met enige angst gaan zitten wachten op de reactie van China zou het zijn om de veel te goedkope producten uit China te boycotten. Dat heeft waarschijnlijk tot gevolg dat bij bijvoorbeeld de Action minder in de schappen ligt. Daarnaast kunnen we hiermee een statement maken ten opzichte van grenzeloos consumeren.

Gonnie van der Vorst, Geldrop

Meer analyse van het spelconcept van PSV

Als lezer van het ED kun je de verslaggeving over het wel en wee van PSV niet over het hoofd zien. Gelukkig hanteert het ED daarbij niet het principe van wat ik maar de fanclubjournalistiek noem.: ‘de roodwitten vochten als leeuwen’. Ook wordt geen schoolkrantenjournalistiek toepast: ‘Jan passte naar Piet die ronde af en na de thee werden de bordjes verhangen’.

Maar waarom de laatste tijd zoveel scorebordjournalistiek, zoals Co Adriaanse dat ooit noemde? Ik lees al weken bijna niets anders dan dat het seizoen bijna, gedeeltelijk, geheel dreigt te mislukken of al mislukt is. De boosheid en teleurstelling daarover danst tussen de woorden in de teksten en is ook zichtbaar in de puntenscores van de individuele spelers.

Ik zou bijna willen zeggen: dat zien wij als supporters ook wel, de meesten kunnen tellen en rekenen. Waar ik op zit te wachten is wat meer analyse over het spelconcept, de keuzes die strategisch en tactisch gemaakt worden. Meer kwantitatieve info over passes, balcontacten, intercepties en dergelijke.

Pieter van Geel, Helmond

In centrum kan privacy niet gegarandeerd

Er zijn in Deurne plannen om 71 sociale huurappartementen en huurwoningen te bouwen op het terrein van de voormalige schoollocatie van het Hub van Doornecollege, aan de Haspelweg. Je zou zeggen, fijn voor veel mensen die een woning zoeken. Maar nee hoor, een aantal mensen is bang dat hun privacy in het geding komt. Men zou misschien kunnen ‘gluren’ in hun tuin, terwijl ze in hun zwemvijver, sauna of whirlpool zitten te relaxen, phoe, phoe, wat interessant om te zien.

Het is gewoon in het centrum van het dorp, dan kan privacy nooit gegarandeerd worden, als je vrij wil wonen moet je naar het buitengebied verhuizen.

Zij vinden dat ze hiervoor naar de Raad van State moeten stappen. Misschien moeten ze eens bedenken hoeveel mensen er al jaren wachten op een huis. Nu ligt er een mooi plan dat weer vertraagd wordt.

In Deurne is een groot gebrek aan sociale huurwoningen, dus ik hoop van harte dat deze er ook gaan komen.

Josee Brouwers, Deurne