Kermis als halfbakken compromis

Het was een halfbakken compromis, ingegeven door de wens van bewoners toch nog iets van een kermis te hebben en de smeekbede van exploitanten enerzijds, en de strenge regels om te voorkomen dat het virus weer de kop zou opsteken anderzijds. De stad had wat dat betreft toch al een bedenkelijke reputatie, want het allereerste slachtoffer in ons land was hier naar het ziekenhuis gebracht en mede door carnaval waren er nog velen gevolgd. Onze dochter was altijd een fanatieke kermisgek geweest. Als kind kon het haar al niet snel, hoog en hard genoeg gaan. Ze stapte in attracties waarvan ik duizelingen kreeg als ik er naar keek, dus had ik nooit gekeken als ze door de lucht zeilde, schreeuwend van plezier. Zullen we naar de kermis gaan, had ze ook ditmaal hoopvol gevraagd. Beter van niet, zei ik. Stel dat je iets oploopt, dat is niet goed voor mama. Daarbij is het slechts een kleine kermis, beperkt tot een paar pleinen zonder de verbinding onderling.