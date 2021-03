Kiezen in coronatijd leidt bij lezers tot diverse meningen maar ook tot twijfels

OPINIEEINDHOVEN - Na de eerste verkiezingsdebatten en vele informatie op tv en in de krant vormen lezers volop hun mening over de partijen. Maar er zijn er ook die twijfelen of in deze coronatijd die verkiezingen wel zuiver kunnen verlopen. Had de regering ze niet beter uit kunnen stellen tot er meer mensen gevaccineerd zijn?

Volgens Jan Smeets uit Ommel heeft tv-recensente Angela de Jong gelijk (ED 2-3) en was het eerste lijsttrekkersdebat erg teleurstellend en inhoudelijk mager. “De zwevende kiezer krijgt weinig informatie voor een weloverwogen keuze. De lijsttrekkers komen niet verder dan vooraf ingestudeerde grapjes en oneliners. Veel open deuren, ongefundeerde aanvallen en niet gemotiveerde stellingen. Gelukkig is Nieuwsuur een goed alternatief. Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars interviewen op een voortreffelijke wijze de lijsttrekkers. Ze maken van de verkiezingen een feest.”

Jos Rombouts uit Veldhoven noemt het lijsttrekkersdebat zelfs een van te voren in elkaar gestoken klucht van vragen en antwoorden. “We weten nu dat Jesse een zus heeft die arts is en dat Sigrid vier kinderen heeft die zoomend onderwijs volgen. Wilders heeft liever een gehaktbal dan couscous. En Wopke gaat op de thee bij een kroegbaas. Mark werd neergezet als een manipulerende leugenaar, terwijl een slachtoffer van de toeslagen affaire hem even de oren waste.” Rombouts spreekt verder van ‘een tenenkrommende vertoning van een onmachtige oppositie’. Hij noemt het ‘geen wonder dat Mark de favoriete premier is’.

Quote Hoe kan het dat we in deze tijd, waarin wij ouderen en kwetsbaren willen beschermen, toelaten dat alle stemmers in contact met hen worden gebracht Hans Peters

Nol Peels uit Eindhoven heeft uit het debat begrepen dat linkse partijen het minimumloon naar 14 euro per uur willen verhogen. “Zoals wettelijk geregeld stijgt de AOW mee. Alleen de rechtse partijen, VVD, CDA en ook D66 willen dat de AOW maar gedeeltelijk meestijgt. Hieruit blijkt maar weer eens hoe Rutte en de zijnen tegenover het pensioen in zijn algemeenheid staan.”

Hans Peters uit Eersel haalt de 2,3 miljoen 70-plussers aan en hij prijst dat zij voor het eerst schriftelijk kunnen stemmen. “Daarentegen worden de stembussen bemenst met veel ouderen. Hoe kan het dat we in deze tijd, waarin wij ouderen en kwetsbaren willen beschermen, toelaten dat alle stemmers in contact worden gebracht met diezelfde kwetsbare groep. Valt voor mij niet te rijmen met de koers die ons kabinet al een jaar volgt.”

Herman van de Poel uit Eindhoven denkt dat het per post stemmen een groot probleem wordt. “Als ik het goed inschat zullen duizenden stemmen verloren gaan. De oudere generatie begrijpt de uitvoerige, veel te ingewikkelde schriftelijke stemprocedures niet. Er is niet genoeg digitale kennis om gebruik te kunnen maken van de verwijzingen in het begeleidend schrijven en de stempluspas. Bijgevolg zullen zij niet stemmen!”

Mario Verhees uit Asten stelt zich na het zien van de debatten de vraag of het CDA niet toch beter Pieter Omtzigt als partijleider had kunnen kiezen. “Hij kwam bij WNL op Zondag krachtig en als betrouwbaar vaderfiguur over. Hij wees op sublieme wijze SP’er Renske Leijten en PvdA’er Henk Nijboer terecht.”

Janneke Smeets uit Eindhoven vraagt zich af waarom de verkiezingen niet worden uitgesteld totdat de meeste mensen gevaccineerd zijn. “Waarom laat de regering de risico’s niet doorrekenen door het OMT. Het is in tegenspraak met de leus van Mark Rutte ‘Blijf thuis, tenzij het echt niet anders kan’, omdat het wel degelijk anders kan. Bovendien moet de overheid voor een veilige werkplek zorgen. Ook voor medewerkers van de stembureaus.” Smeets voorspelt een lage opkomst omdat mensen ziek of besmet zijn en bang het te raken.

Marcel Verwimp uit Eindhoven verbaast zich dat hele economische sectoren on hold worden gezet maar uitstellen van de verkiezingen nicht im frage is. “Dan komt de democratie in het geding! Bewust of onbewust is de aanpak van de pandemie een electoraal instrument geworden. Partijen kunnen zich in deze situatie nauwelijks profileren met standpunten die voor een samenleving normaal van belang zijn.”

Quote Als het mooie weer nog even aanhoudt en daardoor het virus minder aan de oppervlak­te komt kan dit worden toegeschre­ven aan de maatrege­len Marcel Verwimp

Verwimp ziet een verband tussen de coronamaatregelen van de regering en de verkiezingen. “Maatregelen worden versoepeld en andere verlengd. Dit heeft direct effect op het stemgedrag. Als het mooie weer nog even aanhoudt en daardoor het virus minder aan de oppervlakte komt kan dit naar wens worden toegeschreven aan de maatregelen. Verruiming van de horeca, reisbranche of cultuur kan het stemgedrag beïnvloeden. In deze situatie verkiezingen koste wat kost door laten gaan getuigt niet van een hoog democratisch gehalte.”

Rijn Borgwat uit Eindhoven is een beetje cynisch over de ‘rituele dans’ van de verkiezingen. “Fijn dat ik, of eigenlijk mijn stem, ook eens een keer belangrijk wordt gevonden. Helaas is die waardering voor mijn ‘inspraak’ van korte duur. Als de kaarten zijn geschud en de stoelen weer bezet blijkt de mening van menigeen er niet meer zoveel toe te doen.”

Pierre Verhees uit Meijel schrijft over de enorme hoeveelheid kandidaten waaruit gekozen kan worden. “De lijst met partijen en kandidaten is een heel stuk papier. Ik denk dat er snel wat moet veranderen, want dit systeem is niet te handhaven. De helft van die hobbypartijen is nog nooit goed in beeld geweest en dus onbekend bij de kiezer. Een stembiljet met 15 partijen zou het maximale moeten zijn in plaats van de 34 die er nu op staan.”