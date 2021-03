Kijk wat we terugkrijgen op het nieuwe Stationsplein in Eindhoven

Kijk wat we terugkrijgen op nieuw Stationsplein

Helaas voor de vele woningzoekenden, maar District-E (de bouw van drie woontorens op het Stationsplein in Eindhoven) wordt uitgesteld door de bezwaren die er zijn. Maar eigenlijk zouden we ook eens moeten kijken naar wat we er voor terugkrijgen.

Nu is het Stationsplein een parkeerterrein met auto’s en fietsen met een armoedig oud-VVV-gebouwtje. Wat we ervoor terugkrijgen is volgens mij een levendig en prachtig plein onderaan de drie torens wat een mooie binnenkomst wordt van de stad. Eindhoven verdient dat en de vele bewoners die er komen te wonen maken de binnenstad levendiger door onder meer het gebruik van de terrasjes.

Ik snap ook de bezwaren van de omwonenden wel. Maar de appartementencomplexen aan het Stationsplein en de Stationsweg uit de jaren 80 zijn destijds ook letterlijk in de achtertuinen van de panden aan de Dommelstraat gebouwd. Ze hebben toen ook voor overlast gezorgd tijdens de bouw en ook schaduw en wind veroorzaakt. Maar uiteindelijk wonen daar al die tijd ook de bewoners met veel plezier met hun balkons op het zuiden. Dus aan de Stationszijde waar ze nooit enige schaduwwerking kunnen krijgen van deze torens. Dus de geschiedenis herhaalt zich en dat hoort ook bij een stad die zich steeds verder ontwikkelt om het voor iedereen aangenamer te maken.

Ik vind het jammer dat dit project waarschijnlijk weer uitgesteld wordt en wie weet nog vaker zoals zoveel bouwprojecten. Men zou ook rekening moeten houden met de vele woningzoekenden die hier nu geen stem in hebben en ook graag op een fijne woonplek willen wonen. Dus een pleidooi van mij als binnenstadbewoner bij het maken van bezwaren om ook met de woningzoekenden rekening te houden.

Laurens Mulkens

Uitvinder cassette zorgde voor vrijheid

Hij mocht de cd een bétere uitvinding vinden; zijn cassettebandje was voor míj veel belangrijker. Het stond voor vrijheid. Je kon je favoriete muziek tapen, en daar waar je maar wilde terugluisteren.

In de auto, in het bos, op het strand of aan de waterkant. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 met The Doors, Bowie en Talking Heads zijn voor mij ondenkbaar zonder cassettebandje. En in díe zin is de onlangs overleden Philips-man Lou Ottens - de uitvinder van dit alles - óók ‘n held voor mij!

Maarten van Lankvelt, Veghel

Onderdrukking Lale Gül geen Turks probleem

Op dit moment wordt een 23-jarige schrijfster geterroriseerd aangezien ze andere gedachten, emoties en belevenis heeft over haar geloof.

Haar naam is Lale Gül, een mens, een individu dat haar mening in Nederland met een pen niet mag, kan vertegenwoordigen als gevolg van onderdrukking. Hoe bedenk je het.

Dit probleem is geen Turks probleem maar van Nederland. Velen hebben ingestemd met dat wat haar is overkomen onaanvaardbaar is. Nederland, het land van democratie, het land van vrijheid en mensenrechten, hoe geloofwaardig zijn haar idealen nog als deze kwesties verder escaleren?

In het geval we dit blijven negeren, kan dit in de toekomst als een boemerang terugkomen en de veiligheid en stabiliteit in Nederland nadelig beïnvloeden.

Mehmet Şah Güler, Eindhoven

Rosario met twee verschillende kapsels

Op twee foto’s van PSV’ers (ED 11-3) staat dezelfde persoon. Allebei Pablo Rosario, maar wel met verschillende kapsels. Zijn collega voetballer Cody Gakpo staat er, in tegenstelling tot wat de tekst suggereert, niet bij.

Henk Klerkx, Eindhoven

Weinig vertrouwen dat Eindhoven Vonk steunt

Wat te denken van de financiële zekerheid die Vonk, dat in de Genneper Parken een museum wil, kan verwachten van de gemeente Eindhoven?

Van een stadsbestuur dat geen jaarlijkse kunstmarkt kan organiseren. Dat jarenlang onvoldoende werkplaatsen voor kunstenaars wist te creëren. Dat de Krabbedans, een goed bezochte kunstuitleen, ter ziele laat gaan. Dat een regionaal museum in de Steentjeskerk de nek omdraait en er een gruwel van laat maken. Een gemeente die zich geen raad weet met de exploitatie van het Van Abbehuis.

Ik heb er weinig tot geen vertrouwen in en voorspel alleen ontzettend veel natuurverlies. Een grote hoop ellende voor Vonk en haar omwonenden en tonnen verbrast geld. Voorkom tijdig deze ellende! Blaas deze vonk uit voordat ze een uitslaande brand wordt.

Jack van Hoek, Eindhoven

Baudet van naakt kiekje tegen ‘Gewoon Bloot’

Wanneer ik Thierry Baudet van Forum voor Democratie zie denk terug aan zijn vakantiekiekje in 2018 waarin hij de suggestie wekt naakt op het strand poseert.

Hoe serieus is Baudet nog te nemen wanneer uitgerekend hij geen goed woord over heeft voor het programma van de NPO Gewoon Bloot, waarin jongeren vragen mogen stellen aan volwassenen die naakt aan die uitzending deelnemen?

Antoine Theijs, Waalre

Zwaar weer op komst voor onze democratie

Onze democratie verkeert in zwaar weer. Dat kun je zien aan de toenemende vreemdelingenhaat en de groeiende steun voor figuren, die de grenzen van het democratisch toelaatbare opzoeken.

Het verschil tussen arm en rijk in Nederland wordt steeds groter en we schijnen het ontstaan van deze kloof ook normaal te vinden. Veel mensen gaan er van uit dat hun succes en rijkdom een gevolg is van hun eigen inspanning. Dit betekent aan de andere kant, dat deze mensen vinden dat armoede een teken van luiheid is. Een vorm van eigen schuld dikke bult.

Deze denkwijze houdt in dat mensen die het voor de wind gaat een grimmige houding aannemen tegenover mensen die te lijden hebben onder tegenspoed.

Tegenwoordig is succes een kwestie van iets dat je toekomt op grond van eigen inspanning. Het openbare leven stelt zich vandaag de dag op het standpunt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen lot en dat je krijgt wat je verdient. Deze manier van denken maakt een einde aan de onderlinge solidariteit.

Daarbij komt dat de bestaande diplomadiscriminatie de waardigheid van arbeid ondermijnt en mensen die geen hoger onderwijs hebben genoten omlaag haalt.

Kijk naar de samenstelling van de Tweede Kamer, of gewoon naar je eigen gemeenteraad. Hoeveel leden tellen deze vertegenwoordigende lichamen met alleen een vmbo-diploma? En hoeveel procent is HBO of universitair geschoold? Deze verstoorde verhouding legt nog een probleem bloot. Het benadrukt dat maatschappelijke en politieke problemen het best overgelaten kunnen worden aan hoger opgeleiden. Deze denkwijze ontneemt gewone mensen de zeggenschap over hun eigen leven. Het legt het besluitvormingsproces in handen van elites en berooft de gewone burger van macht en invloed en het sluit mensen uit van een gekozen ambt.

Hoogste tijd dat we de oplopende verschillen een halt toe roepen. U kunt daarmee een begin maken door op 17 maart te gaan stemmen op een partij, die terug wil naar de menselijke maat.

Niek Rennenberg, Eindhoven