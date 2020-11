Kinderen horen slimmer te worden dan hun ouders, dat is de natuur. Maar niet al als ze 7 zijn

ColumnHet is daar; het moment waarop mijn kind meer van technologie begrijpt dan ikzelf. Als ik bijvoorbeeld op tv iets anders wil dan gewoon ouderwets live Nederland 1 kijken - iets terugkijken bijvoorbeeld - vindt de zevenjarige het al gauw te lang duren. Dan rolt hij met zijn ogen en grist de afstandbediening uit mijn handen om het vervolgens in een handomdraai te regelen voor zijn oude moedertje. Hij noemt me tegenwoordig trouwens ook vaak ‘moedertje’. Maar dat terzijde.