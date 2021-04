Kleintjes vergeten groep in coronatijd; momenten van verwondering die ze maar een paar lentes kunnen hebben

Kinderen van drie die moeten volgend jaar naar de basisschool. Zij en de ouders hebben nu de laatste kans om elke vrije dag van de week lekker de hort op te gaan. Oh ja, dat is nog zo’n voordeel: ook op momenten dat alle andere kinderen gewoon naar de basisschool kunnen.

Nog nooit babyzwemles gehad

Kinderen van net 1 jaar hebben nog nooit babyzwemles gehad. Want? Zwemmen mag voor kleine kinderen, maar niet met ouders erbij. Dat ze zo niet wennen aan water en, zeker als ouders geen bad hebben thuis, gewoon een deel van de waterpret als basis gaan missen in dit zwemland.

Het is lastig. Het zijn kinderen die nu maar gewoon elke dag binnen spelen, of in speeltuintjes om de hoek, of in de tuin als ze die hebben. Kinderen die niet roepen dat ze naar de Splinter willen. Wel kinderen die zachtjes in de auto jammeren dat ze zo graag weer willen zwemmen en die verdrietig zeggen dat ze graag echt naar de diertjes toe willen.