Knaldrang is ook Mathieu van der Poel niet vreemd

Column De slangena­rend zou stuiteren van trots

12 juli Ik was al een keer op pad geweest. Piet kende een boom waar hij de slangenarend een paar keer had gezien. Samen met hem maakte ik een rondje over de Strabrechtse Heide. De arend zat op deze druilerige avond niet in de bekende boom dus we fietsten door naar het Beuven. De zwarte ooievaars die daar bivakkeerden lieten zich helaas ook niet zien. Ook de oh zo zeldzame slangenarend was ondergedoken. Jammer, toch een mooie avond.